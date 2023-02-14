ПА ОБСЕ отказалась определиться с позицией по допуску россиян на сессии

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Парламентская ассамблея ОБСЕ не определилась с позицией по поводу допуска российской делегации на зимнюю сессию организации, которая пройдет в Вене 23–24 февраля, следует из ответа пресс-службы ассамблеи на запрос РБК.

«ПА ОБСЕ не принимает позицию по какому-либо вопросу, пока она не будет вынесена на голосование, это происходит на ежегодных сессиях», — говорится в ответе. 30-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ состоится с 30 июня по 4 июля 2023 года в Ванкувере в Канаде.

Ранее представители делегаций 20 стран, входящих в ОБСЕ, обратились к властям Австрии с требованием не пускать на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене российских депутатов, попавших под западные санкции.

В пресс-службе ПА ОБСЕ отметили также, что в ассамблею входят парламентарии из 56 разных стран, и разногласия по важным проблемам, включая вопросы участия во встречах, в этих условиях естественны. «Позиции ПА ОБСЕ по этим и другим вопросам выражены в декларациях, принятых на наших ежегодных сессиях. В этом году ассамблея соберется в Ванкувере, и я уверен, что там эти вопросы будут всесторонне обсуждены», — уточнили в пресс-службе ПА ОБСЕ.

В секретариате ОБСЕ на запрос РБК ответили, что Парламентская ассамблея ОБСЕ, которая организует зимнюю сессию в Вене, является независимой от ОБСЕ организацией и действует согласно собственным правилам и процедурам.

В состав российской делегации в ПА ОБСЕ входят пять членов Совета Федерации и десять депутатов Госдумы. Российские представители не принимали участия в летней и осенней сессиях Парламентской ассамблеи, так как им отказали в выдаче виз.

3 февраля 2023 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что российская делегация примет участие в сессии ПА в Вене.