Бомбардировщики России и КНР провели совместное патрулирование двух морей

Стратегические ракетоносцы провели совместное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. Утром Южная Корея сообщала, что засекла самолеты в «опознавательной зоне» своей противовоздушной обороны

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Самолеты Воздушно-космических силы России и ВВС армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Минобороны.

В патрулировании принимали участие российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС и китайский Хун-6К, они пролетели над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Полет проводился в рамках плана военного сотрудничества на 2022 год и не направлен против третьих стран, указывает Минобороны.

«Продолжительность полета российских стратегических ракетоносцев составила около восьми часов. Самолеты Су-30СМ и Су-35С ВКС России обеспечили истребительное сопровождение авиагруппы», — говорится в сообщении. Самолеты действовали строго в соответствии с положениями международного права и не допускали нарушений воздушного пространства иностранных государств, заверяет Минобороны.

Ведомство также сообщило, что «впервые в ходе совместного воздушного патрулирования» российские самолеты совершали посадку на аэродроме в Китайской Народной Республике, а китайские — в России. «На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств», — уточнило Минобороны.

Утром о совместном полете российских и китайских самолетов сообщило южнокорейского агентство Younhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов страны. По его данным, шесть российских военных самолетов и два военных самолета Китая без предупреждения вошли в опознавательную зону ПВО (KADIZ) Южной Кореи 30 ноября, однако границы воздушного пространство республики нарушены не были. Как поясняет Younhap, опознавательная зона ПВО предназначена для того, чтобы иностранные самолеты при входе в нее могли «обозначить себя во избежание случайных столкновений».

По данным южнокорейских военных, четыре российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, а также два китайских бомбардировщика H-6 вошли в KADIZ примерно в 200 км к северо-востоку от острова Уллындо в 12:18 (6:18 мск) и покинули зону в 12:36 (06:36 мск).

До этого, примерно в 5:48 по местному времени (23:48 мск 29 ноября), два китайских бомбардировщика H-6 вошли в опознавательную зону южнокорейской ПВО в 126 км к северо-западу от острова Ио, вышли из нее в районе 6:13 (0:13 мск), снова появились в ее пределах на северо-востоке от города Пхохан в 6:44 (0:44 мск) и покинули в 7:07 (1:07 мск).

Южнокорейские ВВС подняли в воздух истребители, включая F-15K, и приняли «тактические меры в качестве подготовки к непредвиденным обстоятельствам», уточняло ведомство.