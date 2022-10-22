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Кириенко счел попытку ликвидировать Россию целью «войны стран НАТО»

Сергей Кириенко счел попытку ликвидировать Россию целью «войны стран НАТО»
Первый замглавы администрации президента России заявил, что, хоть боевые действия и ведутся на территории Украины, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, «против России сегодня воюют объединенные страны НАТО»
Сергей Кириенко
Сергей Кириенко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Целью войны», которую страны НАТО ведут против России на Украине, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на Всероссийском форуме классных руководителей, передает ТАСС.

«Против России сегодня воюют объединенные страны НАТО. Целью этой войны, довольно неприкрытой уже, является попытка ликвидировать Россию как самостоятельное суверенное государство», — сказал Кириенко.

Он отметил, что хоть боевые действия и ведутся на территории Украины, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Россия «не воюет с Украиной».

После начала российской военной операции на Украине страны-члены НАТО, включая США и страны Евросоюза, поддержали Киев и стали оказывать ему финансовую, гуманитарную и военную помощь. При этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг неоднократно исключал отправку войск блока на Украину. «НАТО оказывает поддержку Украине, но не является стороной конфликта», — сказал он в конце марта.

Однако в октябре координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби назвал высоким риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине.

Кроме того, сам Столтенберг ранее заявил, что победа России в конфликте с Украиной будет «поражением для всех нас». «Но это было правильно (поставлять оружие Киеву. — РБК), потому что для всех нас важно, чтобы Украина выиграла <...>. Потому что, если Путин победит, это будет не только большое поражение для украинцев, но это будет поражение и опасность для всех нас, так как сделает мир более опасным, а нас сделает более уязвимыми для дальнейшей российской агрессии», — отметил генсек НАТО на пресс-конференции перед встречей министров обороны стран альянса.

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В Кремле слова Столтенберга сочли подтверждением, что НАТО принимает участие в конфликте на стороне Украины.

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Татьяна Стекольникова
Сергей Кириенко Украина НАТО Военная операция на Украине
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