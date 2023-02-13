Албания и Северная Македония объявили траур из-за землетрясения в Турции

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В Албании и Северной Македонии объявили день траура в связи с землетрясением в Турции и Сирии, передает агентство APA со ссылкой на правительства стран.

«Мысли и молитвы граждан Северной Македонии с родственниками и семьями погибших. От имени всех граждан Республики Северная Македония выражаю соболезнования всем тем, кто потерял своих близких», — передает агентство слова премьер-министра Северной Македонии Димитара Ковачевского.

В странах и их посольствах приспустили государственные флаги.

Серия крупных землетрясений произошла на границе Турции и Сирии 6 февраля, подземные толчки продолжались несколько дней. Президент Реджеп Тайип Эрдоган указал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние 100 лет.

По последним данным, число погибших в Турции после серии землетрясений достигло 31,6 тыс. Эрдоган сразу после землетрясения объявил в стране национальный траур до 12 февраля. В Сирии в результате катастрофы погибли около 8,5 тыс. человек, однако это предварительные данные, сообщал директор по чрезвычайным ситуациям бюро Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан.