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Ученые предупредили о сближении Земли с крупным астероидом

Крупный астероид 16 февраля сблизится с Землей на расстояние 4,6 млн км
Фото: Александр Иванов / Обсерватория КубГУ
Фото: Александр Иванов / Обсерватория КубГУ

Крупный астероид вскоре сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук в своем телеграм-канале.

«Специалистами научной кооперации МСОТ (Международная сеть оптических телескопов) ИПМ сопровождается достаточно крупный (~800 м) астероид 199145 (2005 YY128), который 16 февраля сблизится с Землей до расстояния 4,6 млн км, двигаясь со скоростью 24,6 км/с», — говорится в сообщении института.

Уточняется, что астрометрия (высокоточное определение местонахождения небесных тел и векторов их скоростей. — РБК) позволит уточнить траекторию движения астероида и степень его опасности для планеты в среднесрочной перспективе.

Фото: Александр Иванов / Обсерватория КубГУ
Фото: Александр Иванов / Обсерватория КубГУ

27 января астероид 2023 BU размером с автомобиль (от 3,5 до 8,5 м) пролетел над южной оконечностью Южной Америки в пределах орбиты геостационарных спутников. В NASA говорили, что риска столкновения астероида с Землей нет. Он был обнаружен 21 января астрономом-любителем Геннадием Борисовым, который работает в Крымском отделении Астрономического научного центра.

Позже астрономы заявили, что обнаружение этого астероида всего за несколько дней до того, как он пролетел рядом с Землей, выявило проблему: оказалось, что есть большие сложности с тем, чтобы заранее замечать небесные тела, которые действительно могут причинить существенный ущерб.

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