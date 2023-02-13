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Путин поздравил Зюганова с юбилеем партии и заявил о вере в победу России

Президент Путин на встрече с Зюгановым выразил уверенность в победе России
Владимир Путин и Геннадий&nbsp;Зюганов
Владимир Путин и Геннадий Зюганов (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и поздравил его, всех коммунистов с 30-летием возрождения партии. Трансляция встречи шла на телеканале «Россия 24».

Во время разговора Зюганов сказал, что не сомневается в победе России. «Мы обязаны победить и победим», — сказал он и добавил, что против «всего русского мира» объявлен «крестовый поход» и «новая война» со стороны стран Евросоюза, которые попали «под пяту американцев».

На это Путин ответил: «Так и будет».

Путин отметил также, что КПРФ «вносит существенный вклад в политическую дискуссию», а также подчеркнул, что у партии с российской властью «никогда не было никаких противоречий» в вопросах обороны и безопасности. «Наоборот, КПРФ очень часто шла впереди и ставила перед властями всех уровней вопросы, касающиеся поддержки и обеспечения безопасности нашей страны, причем как сегодня, так и на перспективу», — добавил глава государства.

Это не первый раз, когда глава государства говорит о победе России в военном конфликте с Украиной. 18 января Путин заявил, что у России есть все основания называть сегодняшнюю власть на Украине неонацистской. Он уточнил, что победа над ней — неизбежна.

Путин отметил, что в основе победы лежат «единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта».

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В октябре 2022 года Путин подчеркивал, что вооруженный конфликт начался из-за «попыток некоторых сил» в Киеве и на Западе «подправить историю» и «возродить нацизм» на исторических территориях России.

Теги
Персоны
Геннадий Зюганов Владимир Путин КПРФ Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Геннадий Зюганов

политик, лидер КПРФ

26 июня 1944 года
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