Джон Болтон назвал Путина жестким и хладнокровным профессионалом

Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Владимир Путин — жесткий человек, но он профессионал, заявил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью PBS.

«Он жесткий и хладнокровный. Но он профессионален. Он всегда выглядел уверенным в себе. И понимал по-английски, а это всегда плюс», — сказал Болтон.

Он отметил, что «не заметил большой перемены в поведении» Путина во время их последней встречи в 2019 году по сравнению с первой встречей в 2001-м.

В 2001 году Болтон занимал должность замгоссекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности в администрации президента Джорджа Буша-младшего. После ухода с этой должности он был постпредом США при ООН, затем — старшим научным сотрудником Американского института предпринимательства.

В 2018 году Болтон стал советником президента Дональда Трампа по национальной безопасности. В 2019-м он ушел в отставку. Трамп объяснил, что не согласен со многими из предложений Болтона, поэтому попросил его покинуть должность.