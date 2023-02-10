Кремль рассказал, как отреагирует Путин на лишение высшей награды Франции

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Если в Париже решат лишить президента Владимира Путина высшей французской награды — ордена Почетного легиона, то это не станет проблемой для президента России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.



«Не думаю, что это будет проблемой для президента Путина и что это может стать для него приоритетным вопросом», — ответил Песков на вопрос, будет ли обидно Путину, если его лишат высшей награды Франции, и как это скажется на общении с Эмманюэлем Макроном. Песков добавил, что у Путина другие «приоритетные вопросы, о которых хорошо известно».

По словам представителя Кремля, сейчас общение президентов России и Франции «действительно не сильно интенсивное».

9 февраля Эмманюэль Макрон вручил украинскому президенту Владимиру Зеленскому орден Почетного легиона. «Дань уважения Украине и ее народу. Низкий вам поклон, дорогой Владимир, за ваше мужество и целеустремленность», — написал Макрон в Twitter.



На следующий день французский лидер заявил о том, что российский президент может лишиться своей награды, однако пока решение не принято окончательно. Президент Франции отметил, что ничем себя не ограничивает в этом «символическом, но важном» вопросе, но указал, что такие действия всегда «наполнены смыслом» и совершать их следует в «подходящий момент».



Путин получил орден Почетного легиона в сентябре 2006 года. Большую звезду ордена российскому лидеру вручил действующий в то время президент Франции Жак Ширак в Елисейском дворце.