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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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В Каспийском море произошло землетрясение

Сейсмологический центр Азербайджана: в Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщил республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

По данным центра, подземные толчки произошли на глубине 60 км. Они не ощущались на поверхности, передает Sputnik.

6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции. Оно ощущалось в Азербайджане и во многих других странах. Это одно из крупнейших землетрясений в Турции почти за 100 лет. Количество жертв стихийного бедствия в этой стране составило более 31 тыс. человек, ранены больше 80 тыс. В Сирии, по данным ВОЗ, погибли 8,5 тыс. человек.

Теги
Азербайджан Каспийское море землетрясение
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