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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Спасатели МЧС России спасли находившегося под завалом в Турции 160 часов

Спасатели МЧС России спасли человека в Турции спустя 160 часов после землетрясения
Спасатели МЧС России совместно с коллегами из Белоруссии и Киргизии спасли из-под завалов в Турции человека спустя почти неделю после землетрясения. В настоящее время пострадавший передан медикам
Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

Спасатели МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека из-под завалов в Турции спустя 160 часов (почти семь суток) после землетрясения, сообщает пресс-служба МЧС России.

«На участке работ российской команды совместными усилиями спасателей МЧС России, Белоруссии и Киргизии спасли человека в ходе поисково-спасательных работ в Турции. Спасти человека удалось спустя более чем 160 часов после землетрясения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательная операция продолжалась более четырех часов в темное время суток. Как уточнили в пресс-службе ведомства, врачи оказали медпомощь пострадавшему прямо внутри завала. В настоящее время пострадавший передан медикам.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции погибли более 29,6 тыс. человек, пострадали свыше 80 тыс. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах, в том числе 1,4 млн детей.

Многие страны, в том числе Россия, прислали в Турцию отряды своих спасателей. Первые российские самолеты со спасателями и гумпомощью прибыли в страну 7 февраля. Общая численность российских специалистов в Турции составляет более 150 человек.

Кроме российских спасателей в стране работают 23 иностранных отряда. Всего в ликвидации последствий землетрясения принимает участие 61 страна.

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