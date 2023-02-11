Аргентина разрешила въезд застрявшим в аэропорту беременным россиянкам

Несколько беременных россиянок были задержаны в аэропорту Буэнос-Айреса вечером 9 февраля. Власти намеревались их депортировать, однако по решению суда им было разрешено въехать в страну, рассказал адвокат девушек

Фото: EPA / ТАСС

Миграционная служба Аргентины пропустила в страну шестерых беременных россиянок, ранее застрявших в аэропорту Буэнос-Айреса. Об этом РБК рассказала одна из девушек, Мария Коновалова.

Ранее власти Аргентины отказали во въезде в страну нескольким беременным россиянкам, которые, как утверждала национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно, прилетели в страну ради «родильного туризма» — путешествия в страну с целью дать гражданство ребенку.

«На данный момент все [беременные девушки] разъехались по отелям и ночлегам. Все хорошо, нам выдали наши паспорта, поставили штамп и отпустили. Я сейчас в городе, пытаюсь понять, где переночевать», — сказала РБК Коновалова.

В то же время адвокат трех из застрявших девушек Кристиан Рубилар уточнил ТАСС, что миграционная служба изменила решение о недопуске в страну россиянок после постановления суда.

Коновалава ранее рассказывала, что ее и других беременных россиянок без объяснения причин задержали по прилете в Аргентину 9 февраля. Она утверждала, что их около шести часов продержали в зоне паспортного контроля, а затем сообщили о решении депортировать. «Когда мы просили хотя бы принести воды, нам сказали, что вода есть в туалете из-под крана. Потом вызвали «одиночек» и настоятельно просили подписать акт о том, что мы фальшивые туристы. Сфотографировать и хотя бы перевести документ удалось только после истерики и скандала. До этого просто не давали бумагу в руки», — поясняла Коновалова.

В начале января британская газета The Guardian сообщала о «буме родильного туризма» в Аргентину среди россиян. По словам заведующего консульским отделом посольства России в этой стране Георгия Полина, в 2022 году туда переехали от 2000 до 2500 граждан России. Многие из них, отметил дипломат, — россиянки, собирающиеся там родить. «В 2023 году это число может вырасти до 10 тыс.», — отмечал Полин.



В то же время Кариньяно ранее говорила, что в 2022 году в Аргентину прибыли около 10,5 тыс. граждан России, а за последние месяцы — более 5,8 тыс. беременных женщин. По ее словам, многие из этих женщин номинально декларируют, что приехали в страну с целью туризма, а на самом деле рассчитывают родить ребенка для получения ВНЖ. «Проблема в том, что они приезжают, рожают детей, уезжают из Аргентины и больше не возвращаются», — отметила она.

Также глава миграционной службы указала, что россияне, которые получили ВНЖ через рождение ребенка, но не остались жить в стране, могут быть его лишены.