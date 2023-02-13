Песков заявил о выходе Украины из переговоров «как по команде сверху»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 15:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:44
В Каспийском море произошло землетрясение Общество, 15:43
В Morgan Stanley увидели отказ от принятия рынком акций США реальности Инвестиции, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:42
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 15:35
Власти Аргентины опросили 350 беременных россиянок Общество, 15:35
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Стамбульская биржа может продлить заморозку торгов Инвестиции, 15:34
Объем бизнеса Группы «Газпромбанк Лизинг» приблизился к ₽500 млрд Пресс-релиз, 15:32
Курс биткоина опустился до минимума за три недели Крипто, 15:30
Хакеры Killnet взломали сайт авиабазы Рамштайн в Германии Технологии и медиа, 15:25
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 15:23
МВД объявило в розыск блогера Некоглая Политика, 15:18
Украинский футболист потребовал извинений от назвавшего его русским по ТВ Спорт, 15:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил о выходе Украины из переговоров «как по команде сверху»

Дмитрий Песков: Украина отказалась от переговоров с Россией «как по команде сверху»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Украина прекратила переговоры с Россией весной прошлого года «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сказал, что Запад весной помешал России и Украине заключить перемирие, хотя стороны были «максимально близки» к этому.

«Так мы вам это рассказывали уже месяцев шесть или семь. Речь идет именно о том документе, который был согласован, который был даже парафирован. И внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула переговоры», — заявил Песков на брифинге.

После начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров и обменялись предложениями по урегулированию, но весной диалог прекратился. Российские власти после этого неоднократно призывали Украину вернуться за стол переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже он выразил готовность к диалогу с Россией, «которая действительно будет готова к миру».

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 11 февраля сказал, что Москва готова к диалогу без предварительных условий «на основе той реальности, которая существует».

Теги
Дмитрий Песков Украина переговоры
Материалы по теме
МИД заявил о готовности к переговорам на основе «существующей реальности»
Политика
Захарова ответила на слова Беннета о срыве Западом переговоров с Киевом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter