Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Украина прекратила переговоры с Россией весной прошлого года «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Накануне пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз сказал, что Запад весной помешал России и Украине заключить перемирие, хотя стороны были «максимально близки» к этому.

«Так мы вам это рассказывали уже месяцев шесть или семь. Речь идет именно о том документе, который был согласован, который был даже парафирован. И внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула переговоры», — заявил Песков на брифинге.

После начала российской военной операции на Украине Москва и Киев провели несколько раундов переговоров и обменялись предложениями по урегулированию, но весной диалог прекратился. Российские власти после этого неоднократно призывали Украину вернуться за стол переговоров. Украинский президент Владимир Зеленский в октябре 2022 года ввел в действие решение СНБО об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Позже он выразил готовность к диалогу с Россией, «которая действительно будет готова к миру».

Замглавы МИД России Сергей Вершинин 11 февраля сказал, что Москва готова к диалогу без предварительных условий «на основе той реальности, которая существует».