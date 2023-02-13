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В Новосибирске допустили замену сжиженного газа в домах на природный

Власти Новосибирской области предложили перевести дома со сжиженного на природный газ
Фото: mchs_official / Telegram
Фото: mchs_official / Telegram

В Новосибирской области после взрыва газа в одном из домов началась работа по обеспечению безопасности в работе систем газоснабжения жилых домов. В частности, власти рассматривают предложение по переводу домов со сжиженного на менее пожаро- и взрывоопасный природный газ. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, передает VN.ru.

Также обсуждается установка сигнализаторов утечки газа, отметил на совещании в региональном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сейчас специалисты газовых организаций проводят диагностику оборудования в домах региона. В случае выявления нарушений дом отключают от газа, а оборудование заменяют.

Утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел взрыв газа. В результате частично обрушились два подъезда. Губернатор региона Андрей Травников назвал основной вероятной причиной взрыва нарушение правил эксплуатации газового оборудования. По последним данным, количество жертв в результате ЧП выросло до 14.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.

По этому делу были задержаны мужчина и женщина, которые осматривали жилой дом за несколько недель до взрыва. Следователи отметили, что подозреваемые представлялись сотрудниками компании «Межрегионгаз Сервис» и обслуживали газовые плиты. Их заключили под стражу до 9 апреля.

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