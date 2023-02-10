Суд арестовал первую фигурантку дела о взрыве газа в Новосибирске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Британский миллиардер обратился к американским банкам для покупки МЮ Спорт, 13:10
Кремль назвал дату послания Путина Политика, 13:10
Мишустин уволил главу ФТС Политика, 13:04
Как меняется IT-ландшафт российского бизнеса РБК и Tegrus, 12:59
На «Госуслугах» введут обязательную двухфакторную авторизацию Технологии и медиа, 12:58
Бизнес часто игнорирует логистику, планируя развитие. Почему это ошибка Pro, 12:55
В Офисе Зеленского заявили, что у Украины почти не осталось боеприпасов Политика, 12:54
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
«Домклик» назвал районы Москвы, где сдается самое дешевое жилье в аренду Недвижимость, 12:46
ПСБ проводит форум по финансовой грамотности «Просто капитал» Пресс-релиз, 12:41
Небензя обусловил рассмотрение предложений Киева «учетом ситуации» Политика, 12:39
В Киеве, Виннице, Хмельницком и Львове прогремели взрывы Политика, 12:38
Как трансформируется кофейный бизнес в России, чтобы оставаться в плюсе Pro, 12:37
Хакеры получили $10 тыс. за взлом аппаратного криптокошелька OneKey Крипто, 12:37
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 12:36
Политика ,  
0 

Суд арестовал первую фигурантку дела о взрыве газа в Новосибирске

Суд Новосибирска арестовал на два месяца фигурантку по делу о взрыве газа в жилом доме
Ирина Урбах
Ирина Урбах (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Суд Новосибирска арестовал 45-летнюю фигурантку уголовного дела о взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли 13 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Женщине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

В карточке дела на сайте суда говорится, что речь идет о гражданке Урбах И.А., которую заключили под стражу на два месяца — до 9 апреля 2023 года.

По данным следствия, за несколько дней до взрыва 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной, где и произошло ЧП.

Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Фотогалерея 

Утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел взрыв газа, после чего частично обрушились два подъезда. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. В пункты временного размещения обратились 47 жильцов пострадавшего дома. 10 февраля в регионе объявили днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Читайте на РБК Pro
«Месть» китайских туристов: как возвращение путешествий поддержит отрасль
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Во что инвестировать в 2023 году: три быстрорастущих рынка Agro Food Tech
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки

Суд арестовал первую фигурантку дела о взрыве газа в Новосибирске
Video

Теги
новости Новосибирск взрыв газа суд арест
Материалы по теме
Семьям погибших при обрушении дома в Новосибирске выплатят по ₽1 млн
Общество
Из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома спасли 14 человек
Общество
В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter