Суд арестовал первую фигурантку дела о взрыве газа в Новосибирске

Суд Новосибирска арестовал на два месяца фигурантку по делу о взрыве газа в жилом доме

Ирина Урбах (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Суд Новосибирска арестовал 45-летнюю фигурантку уголовного дела о взрыве газа в жилом доме, в результате которого погибли 13 человек, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Женщине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц).

В карточке дела на сайте суда говорится, что речь идет о гражданке Урбах И.А., которую заключили под стражу на два месяца — до 9 апреля 2023 года.

По данным следствия, за несколько дней до взрыва 45-летняя женщина и 25-летний мужчина, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной, где и произошло ЧП.

Утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел взрыв газа, после чего частично обрушились два подъезда. В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. В пункты временного размещения обратились 47 жильцов пострадавшего дома. 10 февраля в регионе объявили днем траура. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн руб.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

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