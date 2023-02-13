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В России предложили испытать тяжелые дроны для обработки урожая

Компания «Консорциум БАС» предложила испытать тяжелые дроны для обработки урожая
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Компания «Консорциум БАС», созданная «Почтой России» и «Сколково капиталом», планирует тестировать тяжелые беспилотники для нужд сельского хозяйства и предлагает установить для этого экспериментально-правовой режим (ЭПР). Об этом говорится в документе, с которым ознакомились «Ведомости».

Его подлинность подтвердил гендиректор компании Денис Барышников, отметив, что заявка находится на согласовании в Минэкономразвития. Представитель министерства рассказал изданию, что эти документы рассматриваются в «приоритетном порядке». По его словам, в ближайшее время проект программы ЭПР будет отправлен на согласование в профильные ведомства и администрации регионов, на территории которых планируется тестирование. Это Краснодарский и Алтайский край, Ростовская, Белгородская, Самарская и Новосибирская области и Татарстан.

Представители АНО «Цифровая экономика», Минтранса и Минсельхоза сказали, что к ним документы по установлению ЭПР пока не поступали.

Цель испытательной программы — добиться разрешения на эксплуатацию дронов со взлетной массой более 30 кг для обработки урожая агрохимикатами (минеральными удобрениями, средствами для борьбы с вредителями), следует из документа.

Экспериментальный режим предлагается установить на три года, в программе будут задействованы 60 беспилотников, которые обработают 490 тыс. га земли. Участвовать в тестировании смогут 80 предприятий. Выполнением полетов займутся компании «Агримакс. Аэро», «Индустриальные дроны» и «БВС-агро», у которых уже есть необходимые аппараты.

«Это позволит дать импульс развитию рынка отечественных сельхозбеспилотников, который на сегодняшний день почти на 100% занят аппаратами из Китая», — сказал Барышников.

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По словам заместителя гендиректора «Индустриальных дронов» Павла Плахотного, ожидается, что тестирование начнется в апреле.

Сейчас в законодательстве существует ряд правовых барьеров, не позволяющих осуществлять эксплуатацию таких беспилотников в заявленных регионах, отмечает представитель Минэкономразвития. На обязательную сертификацию любого дрона со взлетной массой более 30 кг требуется не менее 1 млрд руб., указали представители производителей дронов.

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беспилотники сельское хозяйство испытание
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