Администрация школы №1 Рязани: семиклассник и его мама погибли в землетрясении в Турции

Семиклассник и его мама из Рязани погибли в Турции после землетрясения

Эйлем и Алим Каблан (Фото: shkola1.edu.ru)

Ученик 7-го класса рязанской школы №1 имени В.П. Екимецкой и его мама погибли в Турции в результате землетрясения, сообщает школьная администрация. Подросток учился в 7Б классе. Администрация выразила соболезнования их родным.

Мощные землетрясения произошли на юге Турции 6 февраля и продолжались в течение нескольких дней. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что катастрофа стала крупнейшей в истории страны с 1939 года. Вице-президент Фуат Октай заявил, что в результате подземных толчок погибли более 24 тыс. человек.

12 февраля посольство России в Турции организовало перелет группы россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, обратно в Россию.

Днем ранее в Турции похоронили семью россиян с двумя детьми, которая погибла в результате ЧП, сообщал РБК Кубилай Эрйетли, брат погибшего Аталая Эрйетли.