Посольство сообщило о вылете 39 россиян из зоны землетрясения в Турции

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В Россию вылетели 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции близ зоны землетрясения, сообщает в своем телеграм-канале посольство России в этой стране.

«Группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться на родину, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы», — говорится в сообщении.

Организацией отправки российских граждан занимались сотрудники посольства, борт предоставил «Росатом».

Серия мощных землетрясений произошла на юге Турции. Они начались в ночь на 6 февраля и затронули десять провинций. Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние почти 100 лет. По последним данным, число погибших в результате землетрясения составило 24,6 тыс. человек.

11 февраля в Турции похоронили семью россиян, которая погибла в результате землетрясения, сообщал РБК Кубилай Эрйетли, брат погибшего Аталая Эрйетли. По его словам, тела супруги и одного из детей брата нашли под завалами на четвертый день вечером, а самого Аталая и второго ребенка — на следующий день утром.