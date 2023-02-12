Путин оценил работу морской пехоты словами «как следует»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Президент Владимир Путин оценил работу морских пехотинцев в сражениях в ходе военного конфликта на Украине словами «работает как следует». Фрагмент передачи «Москва. Кремль. Путин» со словами президента опубликовал в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Пехота морская работает как следует, прямо сейчас. Героически сражается. И Тихоокеанского флота, и Северного флота», — отметил Путин.

В конце прошлого ноября заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России генерал-лейтенант Виктор Астапов заявил, что российская армия установила контроль над Бердянском благодаря действиям флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Струна» в октябре присвоили звание Героя России, сообщали в Кремле. В мае военный был ранен и потерял ногу, писал военкор RT Андрей Филатов. Подразделение, которым командовал «Струна», вывели из зоны спецоперации. В июне военкор сообщил, что тот проходит реабилитацию в Москве. По данным RT, «Струна» участвовал в боях против батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) в Мариуполе.