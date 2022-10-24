Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов «Струне»

«Струна» командовал взводом 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Военный появлялся в репортажах RT, его отличительной чертой стал красный рюкзак. «Струна» участвовал в боях под Мариуполем, пишет издание

Фото: Wikimedia Commons

Командиру взвода 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Струна» присвоили звание Героя России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Да, это так», — сказал представитель Кремля.

О присвоении высшего звания 24-летнему командиру ранее сообщил телеканал RT, военный корреспондент которого Андрей Филатов снимал о нем репортажи. По его словам, отличительной чертой «Струны» при появлении в кадре был красный рюкзак. В мае военный был ранен, «подорвался» и потерял ногу, писал Филатов. Подразделение, которым командовал «Струна», вывели из зоны спецоперации. В июне военкор сообщил, что тот проходит реабилитацию в Москве.

По данным RT, «Струна» участвовал в боях против батальона «Азов» (признан в России террористическим и запрещен) в Мариуполе.

Участники основанного в 2014 году батальона «Азов» занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе в течение нескольких месяцев с начала российской спецоперации. Это предприятие было единственным неподконтрольным российским войскам местом в городе. Бои за него шли с конца февраля. В апреле президент России Владимир Путин отменил штурм и приказал блокировать завод.

После этого начались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных при посредничестве ООН. В начале мая с завода вывели сначала гражданских, затем раненых. Затем в плен стали сдаваться военные.

20 мая министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя. Украинские силы держали оборону города 86 дней. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».