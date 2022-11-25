Замглавкома ВМФ рассказал о роли морпехов и флота при занятии Бердянска
Российские силы смогли установить контроль над Бердянском благодаря действиям флота и высадке десанта морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России, генерал-лейтенант Виктор Астапов в интервью газете «Красная звезда».
«[Украинские силы] ждали морские десанты и готовились к ним, заминировав побережье и акваторию портов Черного и Азовского морей. <...> Действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — сказал он.
Основная часть морских пехотинцев, по словам Астапова, вошла в город по земле.
Бердянск — город-порт на северном побережье Азовского моря в Запорожской области. С конца февраля он находится под контролем российских военных.
Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел там в конце сентября. Северная часть региона вместе с административным центром — городом Запорожье — контролируется Украиной. Временной столицей области стал Мелитополь.