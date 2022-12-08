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Военная операция на Украине ,  
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В ЛНР заявили, что украинская пехота попала под огонь своей артиллерии

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: украинские военные попали под огонь своей артиллерии
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Украинские военные во время наступления на сватовском направлении попали под огонь собственной артиллерии. Об этом в своем телеграм-канале заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

«При очередной попытке ВФУ (военные формирования Украины. — РБК) прорвать нашу линию обороны на сватовском направлении ротно-тактическая группа противника вошла в зону поражения собственной артиллерии», — написал Марочко, уточнив, что командиры штурмующего подразделения не согласовали свои действия с огневой поддержкой.

По его данным, часть украинских сил и средств были уничтожены, остальные вернулись на исходные позиции.

7 декабря врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о большой переброске украинских военных в направлении городов Сватово и Кременная в ЛНР и подчеркнул, что украинские силы постоянно пытаются контратаковать, но у них не получается. «Противника удается сдерживать», — добавил он.

Города Сватово и Кременная расположены к северу от Северодонецка.

2 декабря Сватово обстреляли из РСЗО HIMARS. Совместный центр координации сообщал о запуске трех ракет со стороны Украины, в результате чего в здании бывшего железнодорожного депо выбило стекла.

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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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