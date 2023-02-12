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В Москве за 12 часов выпало около 20% месячной нормы осадков

Специалист центра погоды «Фобос» Тишковец: 20% осадков выпало в Москве за 12 часов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

По состоянию на утро 12 февраля в Москве за 12 часов выпало 20% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«За последние 12 часов (18:00–6:00) на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 6 мм, на Балчуге — 8 мм, в Тушино — 9 мм. Как и прогнозировалось, выпало 20% от всего объема осадков в феврале», — написал Тишковец. По его словам, месячная норма осадков составляет 44 мм.

Фактическая температура, которая сегодня составляет минус 3,6 градуса по Цельсию, будет ощущаться как минус 11 из-за сильного ветра, 18 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале заявил, что количество выпавших осадков составляет только 14% от нормы. «Активный циклон, промчавшийся ночью по территории столичного региона, увеличил высоту снежного покрова в столице на 6 см и довел ее до 33 см, что, впрочем, ниже нормы, которая для 12 февраля составляет 37 см», — написал он. Синоптик добавил, что на других метеостанциях столицы снега от 24 см на Балчуге до 36 см в Тушино.

Накануне ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила РБК, что в ближайшие дни на погоду в Москве повлияют «ныряющие циклоны». Один из них уже достиг города и принес метель со снегопадами. Она отметила, что в феврале выпадет до 25% месячной нормы осадков, высота снежного покрова вырастет до 80 см.

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