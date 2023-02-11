Синоптик предупредил о «барической пиле» в Москве в выходные

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В выходные, 11–12 февраля, в Москве ожидаются резкие скачки давления, которые называют «барической пилой». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Вести».

«Ожидаются очень резкие перемены атмосферного давления. То есть если сейчас 740 [мм рт. ст.], в ночь — понижение до 735. <...> Ну и в последующем, до вечера завтра, резкий скачок вверх на целых 17 мм, до 752 мм [рт. ст.]», — сказал он.

Синоптик предупредил, что такое явление «самым негативным образом» скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В Москве в выходные ожидаются метель и снегопад. Последний со временем будет усиливаться. Наиболее интенсивно снег будет идти в ночь с 11 на 12 февраля, уточнил синоптик. Также в городе прогнозируется штормовой ветер с порывами до 19 м/с, сказал он.

Непогода сохранится в Москве до утра 12 февраля, в городе выпадет до 9 мм осадков, или 20% от месячной нормы, добавил метеоролог.

Температура воздуха ночью, по словам синоптика, будет держаться на уровне минус 2 — минус 4 градусов в Москве и минус 1 — минус 6 градусов в Подмосковье. Днем 12 февраля температура в столице понизится до минус 3 — минус 5. В Московской области столбик термометра опустится до минус 2 — минус 7 градусов. При этом погода нормализуется, осадков в этот день не ожидается.

В ночь на 13 февраля также ожидается резкое понижение температуры в Москве до минус 5 — минус 10 градусов, уточнил Тишковец. Днем, по его словам, в городе слегка потеплеет, однако в течение недели снова ожидается похолодание.