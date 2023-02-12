Вильфанд: в День святого Валентина погода в столице будет теплой и снежной

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в День святого Валентина

Погода в Москве 14 февраля, в День святого Валентина, будет умеренно теплой и снежной, рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что температура и днем, и ночью будет одинаковая: от 0 до минус 5 градусов. Он отметил, что этот показатель будет выше нормы «на 3 градуса примерно», а погода будет умеренно теплой, но снежной.

Как прогнозирует центр погоды «Фобос», 14 февраля будет идти снег, температура и днем, и ночью сохранится на уровне плюс 1 градуса.

11 февраля ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала, что в ближайшие дни на погоду в Москве повлияют «ныряющие циклоны». Она прогнозировала, что 14 февраля в городе потеплеет до плюсовых значений.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что в Москве ожидаются резкие скачки давления. Он предупредил, что это «самым негативным способом» скажется на самочувствии метеозависимых людей. В ночь на 13 февраля ожидается резкое понижение температуры до минус 5 — минус 10 градусов, а днем, по словам Тишковца, слегка потеплеет, однако в течение недели снова ожидается похолодание.