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Синоптик предупредила о «ныряющих циклонах» в Москве

Синоптик Макарова предупредила о «ныряющих циклонах» в Москве в ближайшие дни

В ближайшие дни на погоду в Москве повлияют «ныряющие циклоны», один из них уже достиг города и принес метель со снегопадами. Об этом заявила РБК ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В ближайшие дни погоду в столичном регионе будет определять ныряющие циклоны <...>. Первый циклон уже подошел к нам, и с ним снегопады, метели и по количеству осадков в прогнозе такие цифры, что с 18 часов субботы до 9 часов утра воскресенья выпадет порядка 7-11 мм», — сказала синоптик.

В феврале, по ее словам, выпадает в среднем 44 мм осадков. Таким образом, за этот период выпадет до 25% месячной нормы осадков, уточнила специалист. Высота снежного покрова вырастет до 80 см, добавила Макарова.

Снегопад, по словам синоптика, будет сопровождаться ветром. Ночью порывы ветра будут достигать 15м/сек местами. Днем 12 февраля погода улучшится, и ветер стихнет.

Следующий циклон накроет Москву 14 февраля, продолжила специалист Гидрометцентра. В городе потеплеет до плюсовых значений.

Синоптик также предупредила, что 12 февраля атмосферное давление в городе будет колебаться: ночью оно опустится до 738 мм ртутного столба, а к 13 февраля вырастет до 751 мм. На следующий день, 14 февраля, оно вновь опустится до 738 мм, а к 15 февраля вырастет до 752мм, заключила специалист.

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О резких скачках атмосферного давления в ближайшие дни также предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Такое явление называют «барической пилой». Синоптик предупреждал, что оно повлияет и на здоровых людей, хотя сильнее всего скажется на метеозависимых.

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