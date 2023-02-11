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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции

Погибшую при землетрясении семью россиян из четырех человек похоронили в Турции
По словам брата погибшего Аталая Эрйетли, тела его супруги и одного из детей нашли под завалами на четвертый день вечером, а самого Аталая и второго ребенка — на следующий день утром. Семья приехала в Хатай в гости к родителям
Фото: Кубилай Эрйетли / РБК
Фото: Кубилай Эрйетли / РБК

Семью россиян из четырех человек, погибшую в результате землетрясения в Турции, похоронили в этой стране, сообщил РБК брат погибшего Аталая Эрйетли Кубилай Эрйетли.

У Аталая было двойное гражданство: турецкое и российское. Ему было 32 года, его жене Ирине — 38 лет. У них двое детей четырех и двух лет. Семья жила в Москве. Аталай работал инженером, Ирина занималась детьми. В Хатай они приехали навестить родителей Аталая. При землетрясении дом, в котором россияне находились, рухнул, семья оказалась под завалами.

Фото: Кубилай Эрйетли / РБК
Фото: Кубилай Эрйетли / РБК

Фото: Кубилай Эрйетли / РБК
Фото: Кубилай Эрйетли / РБК

«В понедельник в 04:00 произошло землетрясение. В 6 часов я подошел к дому, где жили Аталай и Ирина, и увидел, что он рухнул. Через час я услышал голос отца и своими силами смог его вытащить. Позже я нашел маму, но у нее застряла нога. Мы потратили 32 часа, пытаясь спасти ее, и все-таки спасли. К сожалению, Аталай и Ирина были с той стороны дома, где произошло обрушение. Весь вес здания пришелся на них. Мы так и не услышали их голоса», — говорит брат погибшего.

По словам мужчины, его родители сейчас в больнице в Анкаре: у отца перелом бедра, а мать «в критическом состоянии, у нее повреждены почки: она очень долго находилась под обломками». Кубилай говорит, что в первый день никто не помогал разбирать завалы, на второй день «были какие-то волонтерские бригады, но людей было мало и у них не было необходимого снаряжения». Потом прибыли спасатели, но они не смогли установить местонахождение Аталая и Ирины с детьми. На третий день приехали российские спасатели, которые, по его словам, «очень много работали, два дня подряд, даже без сна, использовали экскаватор».

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Фото: Кубилай Эрйетли / РБК
Фото: Кубилай Эрйетли / РБК

Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день вечером, на следующий день утром достали тела Аталая и второго ребенка. Они были похоронены в Хатае. «Мы получили от отца Ирины разрешение и решили, что ей будет лучше рядом с мужем и детьми», — рассказал Кубилай Эрйетли.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. По последним данным, число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, более 80 тыс. пострадали. Разрушено около 6,5 тыс. зданий. В Сирии число жертв составило 3553 человека. Минздрав страны сообщил о гибели 1387 человек, 2166 погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, сообщает Anadolu.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Елена Чернышова
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