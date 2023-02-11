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Израиль сообщил о перехвате запущенной из сектора Газа ракеты

Армия обороны Израиля сообщила о перехвате ПВО ракеты из сектора Газа
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Израильская система противовоздушной обороны перехватила ракету, выпущенную со стороны сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Twitter.

Ракету перехватили в районе кибуца (сельскохозяйственной коммуны) Нахаль Оз на юге страны. Около 20:00 мск ЦАХАЛ сообщила, что в этом районе сработала система предупреждения. Через 15 минут в армии заявили, что система ПВО сбила ракету, выпущенную из сектора Газа.

Израильские военные регулярно сообщают о перехвате ракет, выпущенных со стороны сектора Газа. Так, 27 января ЦАХАЛ заявила, что в районе города Ашкелон (также расположен на юге страны) зазвучали сирены. Позднее военные отчитались о двух сбитых ракетах. В феврале обстрелы продолжились — 1 февраля с территории Газы в сторону юга Израиля запустили еще одну ракету, ее сбила система ПВО «Железный купол».

В ответ Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по заводу оружия и заводу по выпуску химического сырья в Газе.

Сектор Газа граничит с юго-западной частью Израиля. Это одна из частей Палестины. Израиль обвиняет ее в терроризме и создании угроз своей безопасности. Страны не признают друг друга самостоятельными государствами.

Теги
Израиль сектор Газа ПВО ЦАХАЛ ракеты
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