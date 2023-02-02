Армия Израиля нанесла авиаудар по Палестине

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Палестине после пуска ракеты из Газы

Палестина запустила ракету в сторону Израиля, ее сбила система «Железный купол», никто не погиб. По данным СМИ, атака была вызвана данными о плохом обращении с палестинцами в тюрьме. Израиль нанес ответный удар по заводу оружия

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по заводу оружия и заводу по выпуску химического сырья в Секторе Газа (одна из частей Палестины), сообщило ведомство в Twitter.

«ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности в отношении Израиля», — говорится в сообщении.

Удар нанесла израильская авиация по центральной части Газы, сообщили агентства AFP со ссылкой на корреспондентов и очевидцев, Reuters со ссылкой на очевидцев, а также Jerusalem Post без указания источников информации.

Ранее днем из Сектора Газа запустили ракету в сторону юга Израиля, в городах Сдерот и близлежащих Ибиме и Нир-Аме включили сирены воздушной тревоги, ракету перехватила система ПВО «Железный купол», рассказали в ЦАХАЛе, передает The Times of Israel. Пострадала только 50-летняя женщина, подскользнувшись по пути в бомбоубежище. Власти Сдерота указали также, что крупный осколок ракеты нанес незначительные повреждения дорожному полотну.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир затем призвал к немедленному обсуждению правительством ответных мер со стороны Израиля.

Ответственность за удар по Израилю, вероятно, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламский джихад», опубликовав видеозапись с прикрепленными к ракетами листами бумаги, на которых было написано «нанесение вреда женщинам-заключенным — это красная черта», отмечает JPost.

Ранее палестинская женщина-заключенная опубликовала видеозапись, на которой сообщила о плохом обращении в израильской тюрьме, обращаясь к палестинским группировкам. Как пишет, JPost пишет, в Палестине распространились данные о жестоком подавлении бунта палестинцев в одной из тюрем в Израиле.