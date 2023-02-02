Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Bloomberg узнал о планах ФРГ выделить €17 млрд на усиление системы ПРО Политика, 05:38
Нарышкин заявил о нежелании России «вести войну до последнего украинца» Политика, 05:05
Россияне стали реже перерабатывать Общество, 05:02
Армия Израиля нанесла авиаудар по Палестине Политика, 04:30
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых Экономика, 04:20
«Коммерсантъ» узнал о записке для полиции от разыскиваемого бойца ЧВК Общество, 04:17
Минфин Украины заявил, что стране нужно $3 млрд внешней помощи в месяц Политика, 03:55
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
Скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Суд счел нарушением приватности балкон галереи напротив квартир в Лондоне Общество, 03:25
Власти США запросили данные о продажах картин олигархам России и Украины Общество, 03:15
В Краматорске после взрыва обрушилась жилая многоэтажка Политика, 03:00
Антонов заявил о попытках США обойти запреты на наем россиян в посольство Политика, 02:26
Акунин рассказал о требовании прокуратуры убрать его имя с афиш Политика, 02:15
В Германии при столкновении двух БМП на учениях пострадали 12 человек Политика, 02:14
Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС по самолетам для Украины Политика, 01:46
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия Израиля нанесла авиаудар по Палестине

Армия Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Палестине после пуска ракеты из Газы
Палестина запустила ракету в сторону Израиля, ее сбила система «Железный купол», никто не погиб. По данным СМИ, атака была вызвана данными о плохом обращении с палестинцами в тюрьме. Израиль нанес ответный удар по заводу оружия
Фото: Andrew Burton / Getty Images
Фото: Andrew Burton / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по заводу оружия и заводу по выпуску химического сырья в Секторе Газа (одна из частей Палестины), сообщило ведомство в Twitter.

«ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности в отношении Израиля», — говорится в сообщении.

Удар нанесла израильская авиация по центральной части Газы, сообщили агентства AFP со ссылкой на корреспондентов и очевидцев, Reuters со ссылкой на очевидцев, а также Jerusalem Post без указания источников информации.

Ранее днем из Сектора Газа запустили ракету в сторону юга Израиля, в городах Сдерот и близлежащих Ибиме и Нир-Аме включили сирены воздушной тревоги, ракету перехватила система ПВО «Железный купол», рассказали в ЦАХАЛе, передает The Times of Israel. Пострадала только 50-летняя женщина, подскользнувшись по пути в бомбоубежище. Власти Сдерота указали также, что крупный осколок ракеты нанес незначительные повреждения дорожному полотну.

Министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир затем призвал к немедленному обсуждению правительством ответных мер со стороны Израиля.

Ответственность за удар по Израилю, вероятно, взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламский джихад», опубликовав видеозапись с прикрепленными к ракетами листами бумаги, на которых было написано «нанесение вреда женщинам-заключенным — это красная черта», отмечает JPost.

Читайте на РБК Pro
Можно ли заработать на хайпе вокруг нейросети ChatGPT
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем
Зарплата финдира по формуле: проверьте, не переплачиваете ли вы
Очень узкий горизонт: нужна ли бизнесу ИТ-стратегия, если будущее туманно

Ранее палестинская женщина-заключенная опубликовала видеозапись, на которой сообщила о плохом обращении в израильской тюрьме, обращаясь к палестинским группировкам. Как пишет, JPost пишет, в Палестине распространились данные о жестоком подавлении бунта палестинцев в одной из тюрем в Израиле.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль сектор Газа Палестина авиаудар ХАМАС
Материалы по теме
Лавров призвал Израиль и Палестину не усугублять конфликт
Политика
Байден счел теракт в Израиле нападением на цивилизованный мир
Политика
NYT узнала об отправке США боеприпасов Украине со складов в Израиле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter