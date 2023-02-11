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В Раде сообщили о деле против депутата из-за карты в цветах флага Венгрии

Депутат Рады: против закарпатского депутата завели дело из-за карты в цветах флага Венгрии
Юдита Петеи
Юдита Петеи (Фото: judit.petei / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)))

Офис генерального прокурора Украины завел дело против депутата областного совета Закарпатской области Юдиты Петеи, которая публиковала в соцсетях карту Закарпатской области страны в цветах венгерского флага, сообщила депутат Верховной рады Соломия Бобровская в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Мы слишком долго закрывали глаза на подобные вещи со стороны россиян и имеем пример, чем это закончилось. Надо учить свои уроки», — подчеркнула Бобровская.

«Политика страны» пишет, что такая карта появилась в Facebook Петеи в январе. На изображении половина карты была окрашена в красно-бело-зеленый. Издание указывает, что депутат — член Партии венгров Украины.

Петея назвала пост фейковым, а в его распространении обвинила другого закарпатского депутата, Виктора Балогу. Его она назвала «пророссийским» с «ксенофобской и сексистской» сущностью.

Закарпатье до 1920 года входило в состав Венгрии. Страна потеряла эту территорию по итогам Первой мировой войны, которую Австро-Венгрия проиграла.

В ноябре прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан появился на футбольном матче с шарфом, где была изображена карта «великой Венгрии», включавшей в себя и Закарпатье. МИД Украины после этого заявил протест, однако Орбан призвал не видеть в этом того, «чего нет».

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Украина Венгрия Закарпатье
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