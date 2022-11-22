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Орбан после критики его шарфа призвал «не видеть то, чего нет»

Виктор Орбан после критики его шарфа заявил, что футбол — это не политика
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: orbanviktor / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после возмущения из-за его шарфа с картой страны в границах до 1920 года, в котором он появился на футбольном матче, призвал «не видеть то, чего нет».

«Футбол — это не политика. Давайте не будем видеть там то, чего нет», — написал он в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

20 ноября Орбан посетил матч сборной Венгрии против команды Греции. На премьер-министре был шарф с изображением карты страны в границах периода, когда в ее состав входили территории, ныне принадлежащие Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украине. Венгрия лишилась этих земель после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и подписания Трианонского договора.

МИД Румынии после матча выразил послу Венгрии «решительное неодобрение» и заявил, что считает неприемлемыми любые ревизионистские проявления. Хорватский премьер-министр Андрей Пленкович сказал, что он не хочет «иметь дело с чьими-либо шарфами», но территориальные претензии к Хорватии неприемлемы. В свою очередь, президент Хорватии Зоран Миланович счел, что над ситуацией с шарфом можно только посмеяться и ей не стоит уделять серьезного внимания.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии. «Продвижение ревизионистских идей в Венгрии не способствует развитию двусторонних отношений, а также противоречит принципам европейской политики», — заявил представитель МИДа Олег Николенко.

Теги
Орбан Виктор Орбан Венгрия шарф конфликт Украина Румыния Хорватия
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