МИД Украины заявил протест из-за шарфа Орбана с «великой Венгрией»

В состав Венгрии до 1920 года входило в том числе Закарпатье, которое сейчас является частью Украины

Виктор Орбан (Фото: из личного архива Виктора Орбана)

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в связи с шарфом, в котором премьер-министр этой страны Виктор Орбан пришел на футбольный матч. На нем оказалась изображена карта Венгрии в границах до 1920 года.

«Продвижение ревизионистских идей в Венгрии не способствует развитию двусторонних отношений, а также противоречит принципам европейской политики», — цитирует представителя МИД Украины Олега Николенко агентство Reuters. По его словам, Киев ждет от Будапешта официальных извинений.

Ранее «неодобрение» Венгрии выразило и правительство Румынии. Оно также назвало появление Орбана в этом шарфе «проявлением ревизионизма».

Карта на шарфе венгерского премьера изображает Венгрию в границах 1920 года. Тогда в состав этой страны входили в том числе большая часть Словакии, Хорватии, значительная часть Румынии, а также Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины. Всех этих земель Венгрия лишилась в 1920 году после поражения в Первой мировой войне Австро-Венгрии и подписания Трианонского договора.

Орбан в этом шарфе сфотографировался с футболистом Балашем Джуджаком во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Греции, который прошел в Будапеште.