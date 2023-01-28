В Закарпатье депутат опровергла публикацию карты региона с флагом Венгрии
Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи заявила, что не публиковала карту части региона в цветах флага Венгрии. Об этом она написала на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России и признанной экстремистской организации).
«Пророссийский депутат Виктор Балога сегодня показал, что является маргиналом, потерявшим чувство реальности. Фейк, создавший и распространивший обо мне этот русский манкурт про якобы образ Закарпатья в соцсетях в виде венгерского флага, только демонстрирует его ксенофобскую и сексистскую сущность», — написала Петеи.
Петеи обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить «антиукраинскую деятельность» Балоги.
Виктор Балога — нардеп Верховной рады. С 2010 по 2012 год он занимал должность главы МЧС в правительстве Виктора Януковича.
Ранее издание Mukhachevo.net сообщило, что Петеи опубликовала карту Закарпатской области в цветах венгерского флага. В сообщении также сказано, что депутат позже удалила свой пост.