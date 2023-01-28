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В Закарпатье депутат опровергла публикацию карты региона с флагом Венгрии

Депутат из Закарпатья опровергла публикацию карты региона в цветах венгерского флага
Юдита Петеи
Юдита Петеи (Фото: judit.petei / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Депутат Закарпатского областного совета от Партии венгров Украины Юдита Петеи заявила, что не публиковала карту части региона в цветах флага Венгрии. Об этом она написала на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит Meta — запрещенной в России и признанной экстремистской организации).

«Пророссийский депутат Виктор Балога сегодня показал, что является маргиналом, потерявшим чувство реальности. Фейк, создавший и распространивший обо мне этот русский манкурт про якобы образ Закарпатья в соцсетях в виде венгерского флага, только демонстрирует его ксенофобскую и сексистскую сущность», — написала Петеи.

Петеи обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием прекратить «антиукраинскую деятельность» Балоги.

Виктор Балога — нардеп Верховной рады. С 2010 по 2012 год он занимал должность главы МЧС в правительстве Виктора Януковича.

Ранее издание Mukhachevo.net сообщило, что Петеи опубликовала карту Закарпатской области в цветах венгерского флага. В сообщении также сказано, что депутат позже удалила свой пост.

Теги
Венгрия Закарпатская область Украина
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