Захарова предупредила главу МИД ФРГ о непоправимой ошибке

МИД: признание Бербок неверности слов о войне с Россией может быть непоправимой ошибкой

Мария Захарова (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Глава МИД Германии Анналена Бербок совершает непоправимую ошибку, если лицемерит, признавая неверность собственных слов о войне ЕС и России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймете. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую», — написала Захарова.

Дипломат призвала Бербок перестать заниматься эскалацией кризиса, если та полагает, что каждый имеет право на ошибку.

Ранее в интервью Tagesspiegel Бербок признала сказанные в январе слова о «войне против России» ошибкой. «Кто не ошибается — тот не живет», — ответила она на просьбу журналиста прокомментировать эту фразу.

«Есть такая поговорка: если ты не делаешь ошибок, ты не живешь. Для меня важно показать людям, что внешняя политика — это не абстрактное дело, что она имеет прямое отношение к ним и их жизни. Я хочу делать политику для людей», — пояснила министр.

В конце января на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге депутат Норвегии Ингрид Шу попросила Бербок объяснить, когда Германия примет решение о поставках Украине танков Leopard 2. В ответ Бербок призвала «не бросаться обвинениями в Европе», так как европейские страны «ведут войну против России, а не друг против друга».

После этого Захарова попросила посла ФРГ в Москве прояснить позицию немецкого МИДа о статусе страны в конфликте. Бербок также раскритиковали в Германии.

В МИД ФРГ, в свою очередь, заявили, что слова Бербок не означают превращения Германии в сторону конфликта. Министр хотела подчеркнуть единство Европейского союза, НАТО и партнеров по G7 («Большая семерка») «против агрессивной войны России на Украине», сказал официальный представитель ведомства. Бербок, по его словам, не стремилась вызвать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».