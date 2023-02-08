Оперштаб: в России за сутки выявили 10,4 тыс. новых случаев COVID-19 впервые с октября

В России впервые с октября выявили больше 10 тыс. случаев COVID за сутки

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России за сутки выявили почти 10,4 тыс. новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это рекордное число с конца октября, когда было выявлено более 10,6 тыс. новых случаев.

За последние сути от коронавируса умерли 44 человека. Количество госпитализаций в стране составило почти 1,4 тыс., это на 3,6% меньше, чем за предыдущие сутки. «Выздоровели за сутки 8104 человека, или на 4,2% меньше в сравнении с 7 февраля 2023 года», — добавили в оперштабе.

Увеличение числа госпитализаций зафиксировали в 42 регионах, снижение количества госпитализаций — в 36 регионах, ситуация осталась без изменений в семи субъектах.

Накануне в Роспотребнадзоре предупредили об усилении эпидемии коронавируса в стране.

Роспотребнадзор поручил территориальным органам продолжить противоэпидемические мероприятия на фоне роста заболеваемости. Недельная заболеваемость в стране в расчете на 100 тыс. населения увеличилась на 32,7%, сообщал оперштаб 6 февраля.