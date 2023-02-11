Сотрудники МЧС России достали из-под завалов в Турции пять человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
Как изменение климата влияет на исчезновение языков коренных народов Социальная экономика, 12:00
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 11:53
Разлом в Турции после землетрясения. Видео Общество, 11:47
Пять человек пострадали при столкновении автобуса с самолетом в США Общество, 11:45
Бывший тренер «Милана» Дзаккерони попал в реанимацию из-за травмы головы Спорт, 11:31
Умер экс-глава МИДа и лидер турецкой оппозиции Дениз Байкал Политика, 11:30
Таджикистан отменил коронавирусные ограничения на пограничных переходах Политика, 11:19
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 11:07
В ВОЗ указали на риск «вторичной катастрофы» после землетрясения в Турции Политика, 11:00
Забивший гол первым броском после обмена россиянин стал звездой дня в НХЛ Спорт, 10:48
Сотрудники МЧС России достали из-под завалов в Турции пять человек Общество, 10:30
Друг Нурмагомедова второй раз подряд провалил взвешивание в UFC Спорт, 10:25
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 10:25
Рогов заявил о попытках диверсантов проникнуть в Запорожскую область Политика, 10:11
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

Сотрудники МЧС России достали из-под завалов в Турции пять человек

Российские спасатели достали из-под завалов в Турции пять человек
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Сотрудники МЧС России, помогающие с ликвидацией последствий землетрясения в Турции, обнаружили пять человек под завалами, а также тела 39 погибших, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

«За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая 5 живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел», — рассказали в министерстве

Кроме российских спасателей в стране работают 23 иностранных отряда. Всего в ликвидации последствий землетрясения принимает участие 61 страна.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия подземных толчков. Разрушены оказались около 6,5 тыс. зданий.

По последним данным, в Турции погибли более 20,2 тыс. человек, пострадали свыше 80 тыс. Минздрав Сирии сообщал о гибели 1387 человек, еще 2166 человек погибли на неподконтрольных Дамаску территориях. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

В Турции погибли как минимум двое граждан России — Аталай Эрйетли и его супруга Ирина, а также их дети четырех и двух лет. Накануне землетрясения они приехали в Хатай к родителям Аталая. При подземных толчках дом, в котором находились россияне, рухнул, и семья оказалась под завалами.

Читайте на РБК Pro
Доллар поставил антирекорд с апреля 2022 года. Что будет с ним дальше
Как чашка кофе поможет улучшить спортивные результаты и похудеть
Банки каких стран все еще работают с клиентами из России
В России снова запрос на сильных руководителей. 6 советов для начинающих

По словам брата Аталая, в первые два дня никто не мог помочь достать семью из-под завалов. На третий день приехали российские спасатели, которые, по его словам, «очень много работали, два дня подряд, даже без сна, использовали экскаватор». Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день вечером, на следующий день утром достали тела Аталая и второго ребенка. Они были похоронены в Хатае.

Теги
Турция землетрясение МЧС
Материалы по теме
В Дании заявили об отсутствии теплых палаток для Турции из-за Украины
Общество
Погибшую при землетрясении семью россиян похоронили в Турции
Общество
Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter