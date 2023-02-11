Сотрудники МЧС России достали из-под завалов в Турции пять человек

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Сотрудники МЧС России, помогающие с ликвидацией последствий землетрясения в Турции, обнаружили пять человек под завалами, а также тела 39 погибших, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

«За время работы группировки МЧС России в Турции из-под завалов извлечены 44 человека, включая 5 живых. За сутки из-под завалов извлечены 12 тел», — рассказали в министерстве

Кроме российских спасателей в стране работают 23 иностранных отряда. Всего в ликвидации последствий землетрясения принимает участие 61 страна.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия подземных толчков. Разрушены оказались около 6,5 тыс. зданий.

По последним данным, в Турции погибли более 20,2 тыс. человек, пострадали свыше 80 тыс. Минздрав Сирии сообщал о гибели 1387 человек, еще 2166 человек погибли на неподконтрольных Дамаску территориях. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

В Турции погибли как минимум двое граждан России — Аталай Эрйетли и его супруга Ирина, а также их дети четырех и двух лет. Накануне землетрясения они приехали в Хатай к родителям Аталая. При подземных толчках дом, в котором находились россияне, рухнул, и семья оказалась под завалами.

По словам брата Аталая, в первые два дня никто не мог помочь достать семью из-под завалов. На третий день приехали российские спасатели, которые, по его словам, «очень много работали, два дня подряд, даже без сна, использовали экскаватор». Тела Ирины и одного из детей удалось вытащить на четвертый день вечером, на следующий день утром достали тела Аталая и второго ребенка. Они были похоронены в Хатае.