Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тыс., более 80 тыс. ранены

С учетом жертв землетрясения в Сирии, общее число погибших приближается к 24 тыс.

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20213 человек, свыше 80 тыс. ранены, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, часть жертв землетрясения остаются неопознанными. Сейчас фотографии тел загружаются в базу данных для дальнейшей идентификации.

В Сирии, по последним данным, число жертв землетрясения достигло 3553. Минздрав Сирии сообщил о гибели 1387 человек, 2166 человек погибли на неподконтрольных Дамаску территориях, сообщает агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Разрушены оказались около 6,5 тыс. зданий. На выплаты пострадавшим власти страны планируют потратить 100 млрд лир (более $5 млрд). По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.