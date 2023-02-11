Рогов заявил о попытках диверсантов проникнуть в Запорожскую область

Владимир Рогов (Фото: РИА Новости)

Украинские диверсанты пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, диверсанты также ведут в регионе разведку боем. Рогов добавил, что их попытки проникнуть в глубь территории пресекаются.

Ранее «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на российские спецслужбы сообщили о задержании в Запорожской области членов диверсионной группы, которые причастны к убийству заместителя начальника ГИБДД Бердянска Александра Колесникова, покушению на коменданта полковника Артема Бардина, а также первого заместителя главы города Павла Ищука.

По версии спецслужб, диверсанты также причастны к убийству заместителя мэра Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы, возглавлявшей территориальную избирательную комиссию по подготовке к референдуму в области о присоединении к России, а также к взрыву штаба гуманитарной помощи «Единой России».

Часть Запорожской области, включая Бердянск, перешла под контроль российских войск в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В конце сентября по итогам референдума регион, часть которого занята украинскими войсками, вошел в состав России.

Центр области, город Запорожье, до сих пор остается под контролем Украины. В конце января Рогов сообщил, что российские войска «выбили» ВСУ из девяти населенных пунктов региона. Он назвал это «достаточно большим успехом».