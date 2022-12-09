ЕС начнет бороться с российскими СМИ в Африке и на Ближнем Востоке

Депутат Европарламента сообщил «Известиям», что ЕС ищет законные способы перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке, в том числе с помощью санкций в спутниковой области

Фото: Питалев Илья / ТАСС

Евросоюз планирует перекрыть вещание российских СМИ в Африке и на Ближнем Востоке с помощью санкций в спутниковой области, сообщил «Известиям» депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек.

«Французская компания Eutelsat и люксембургская SES входят в число крупнейших мировых спутниковых провайдеров. У них есть контракты с российскими СМИ на вещание в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Регионы, где поддержка Украины и санкций против России ограничена. ЕК в настоящее время ищет законные способы помешать поставщикам спутниковой связи продавать свои услуги клиентам из России», — рассказал депутат.

По его словам, на санкциях в спутниковой отрасли настаивают в основном Польша и страны Прибалтики.

Он также напомнил, что организация «Репортеры без границ» ранее подала в суд на французского регулятора СМИ Arcom из-за его решения разрешить Eutelsat транслировать «Россию 1», Первый канал и НТВ. «Однако, поскольку французскому государству принадлежит 22% акций Eutelsat, потребуется политическое, а не судебное давление», — добавил Бек.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС ввел запрет на вещание на территории союза для трех российских телеканалов: «Россия РТР»/«РТР Планета» (версии «России 1» для зарубежной аудитории), «Россия 24» и «ТВ Центр — Международный». Позже под запрет попали вещание телеканала Russia Today и работа агентства Sputnik. Также YouTube заблокировал аккаунты RT и Sputnik в Европе

В то же время в Африке российские СМИ «по сути отсутствуют», заявила в начале декабря директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. По ее словам, Россия там представлена лишь несколькими представительствами ТАСС и одним представительством Sputnik.

7 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах запретить вещание четырех российских телеканалов как в эфире, так и через сетевые платформы, в рамках девятого антироссийского санкционного пакета. Среди них: Первый канал, «Россия 1», НТВ, «НТВ Мир» и РЕН ТВ.