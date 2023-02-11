Антонов счел «возвращение» спецназа США на Украину участием в конфликте

The Washington Post ранее сообщила, что Пентагон планирует возобновить финансирование секретных программ с участием сил специальных операций на Украине. Антонов назвал возвращение спецназа США на Украину участием в конфликте

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Возобновление деятельности сил спецоперации США на Украине сделает Вашингтон непосредственным участником конфликта, заявил российский посол в Штатах Анатолий Антонов, комментируя статью The Washington Post о возможности такого сценария. Его слова публикует посольство в телеграм-канале.

Дипломат подчеркнул, что пока официально информации по этому вопросу нет. Однако если Вашингтон примет такое решение, то это станет «неприкрытым участием регулярной армии [США] в нынешнем конфликте».

«Разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев весьма показательны. Они в очередной раз подтверждают, что здесь одержимы несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения и готовы идти ради этого на неописуемые риски», — считает Антонов.

По его словам, подобная линия одновременно усугубляет вовлеченность США в противостояние с Россией на Украине и ведет мир к непредсказуемым последствиям. «В случае, если руководство США примет решение возобновить деятельность Сил спецопераций на украинской территории, то это станет неприкрытым участием регулярной армии в нынешнем конфликте», — указал посол.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники среди действующих и бывших американских властей сообщила, что Пентагон призывает Конгресс США возобновить финансирование сверхсекретных программ на Украине, которые были приостановлены после начала российской военной операции.

В случае одобрения этот шаг позволил бы американским войскам специальных операций нанимать украинских оперативников для наблюдения за передвижениями российских военных и противодействия дезинформации, пишет издание. По его данным, предложение Пентагон представит не раньше осени, когда законодатели начнут работу над проектом о финансировании ведомства.

В случае одобрения этой инициативы, программы могут возобновиться уже в следующем году. Тем не менее предложение подверглось критике, поскольку многие считают, что такие действия в России расценят как прямое участие в конфликте, указывает WP.

В то же время военные чиновники США утверждают, что в отличие от уже оказываемой военной помощи Украине, эти программы не будут напрямую способствовать повышению боеспособности Киева, поскольку задействованные украинские оперативники и их американские кураторы будут ограничены выполнением только ненасильственных задач, говорится в статье.

Кроме того, на эти программы по всему миру в год выделяют $15 млн — небольшую сумму по сравнению с выделяемыми на военную помощь Украине средствами, считают сторонники инициативы.

Еще в самом начале специальной военной операции Вашингтон исключил отправку военного контингента на территорию Украины. В ноябре прошлого года президент Джо Байден подчеркивал, что США не будут вовлекаться в третью мировую войну и напрямую ввязываться в конфликт России и Украины. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что НАТО ведет «прокси-войну» с Москвой, поставляя вооружение Украине.