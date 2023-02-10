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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о втором за день обстреле Брянской области

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли Суземский район
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: avbogomaz / Telegram)

Украинские военные обстреляли территорию Суземского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз.

Это уже вторая атака ВСУ на Брянскую область за день. Утром российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские беспилотники. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет.

Утром 9 февраля Богомаз сообщал, что российские ПВО сбили девять дронов, запущенных украинскими военными. Спустя несколько часов губернатор написал о второй атаке на область в тот день. По его словам, обломки одного из дронов упали на строящийся дом.

Губернатор сообщил о втором за день обстреле Брянской области
Губернатор сообщил о втором за день обстреле Брянской области

Теги
Брянская область Александр Богомаз ВСУ Военная операция на Украине
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