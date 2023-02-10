Yahoo сократит более 1,6 тыс. сотрудников

Американская Yahoo сократит более 1600 человек в рамках реструктуризации своего подразделения рекламных технологий, пишут Axios и Bloomberg со ссылкой на топ-менеджеров компании.

Под сокращение попадут более 50% сотрудников рекламного подразделения, при этом общий штат компании сократится на 20%. Около 1 тыс. позиций сократили немедленно, оставшиеся ликвидируют во второй половине года.

Генеральный директор Yahoo Джим Ланзон подчеркнул, что увольнения связаны не с финансовыми проблемами, а со стратегическими изменениями в подразделении. По его словам, это будет «чрезвычайно полезно для прибыльности Yahoo в целом», что позволит компании инвестировать больше в другие, прибыльные части своего бизнеса.

Кроме того, Yahoo закроет две своих платформы — SSP, через которую издатели могли автоматизировать продажу рекламных мест, и Gemini для нативной рекламы. Компания перейдет на платформу Taboola, с которой заключила партнерское соглашение.

С начала года массовые сокращения проводят и другие крупные компании. В Alphabet, материнской компании Google, решили уволить 12 тыс. сотрудников. Компания — разработчик сервиса для видеоконференций Zoom сократит 1300 работников. В Walt Disney в рамках реорганизации планируют уволить 7 тыс. человек.

По словам гендиректора Alphabet и Google Сундара Пичаи, решение сократить штат связано с тем, что «периоды резкого роста», когда компания активно нанимала сотрудников, «чтобы этот рост подпитать», сейчас в прошлом. «Мы нанимали сотрудников для другой экономической реальности, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня», — отметил он.

В Zoom объясняли сокращения «неопределенностью в мировой экономике». В Walt Disney решили, что увольнение около 3% штата позволит компании сэкономить примерно $5,5 млрд.