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Zoom сократит количество сотрудников на 15%

Глава Zoom Эрик Юань: компания сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности»

Компания-разработчик сервиса для видеоконференций Zoom Video Communications сократит 1300 сотрудников из‑за «неопределенности в мировой экономике». Об этом заявил глава компании Эрик Юань, его слова приводятся на сайте Zoom.

Как заявил Юань, компании придется уволить 15% своих сотрудников для того, чтобы продолжить работать в новых, постпандемийных условиях.

Также глава компании анонсировал, что некоторые отделы «отредактируют свои структуры».

Юань обещал, что Zoom позаботиться о своих бывших сотрудниках и сделает их переход на новые рабочие места «настолько уважительным и сострадательным, насколько это возможно».

Сам Юань намерен сократить свою заработную плату на 98%, он также намерен отказаться от корпоративного бонуса. Топ-менеджеры Zoom также сократят свои зарплаты на 20% и откажутся от бонусов в 2023 году.

В ноябре прошлого года Zoom сообщил о сокращении выручки на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка). Выручка составила $182 млн.Снижение выручки также было зафиксировано в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), там этот показатель составил $146 млн, что на 3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Согласно отчету компании, причиной сокращения выручки стало укрепление доллара, конфликт между Россией и Украиной и снижение онлайн-активности.

Несмотря на это, выручка увеличилась в Американском регионе (туда входят страны Северной и Южной Америки). Там она выросла на 11% и составила $774 млн. Общая выручка компании выросла на 5%, до $1,109 млрд, при этом чистая прибыль составила $323,2 млн.

Теги
Zoom сокращение зарплат сокращение работников
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