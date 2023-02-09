Walt Disney решил сократить 7 тыс. сотрудников

Роберт Айгер (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Руководство компании Walt Disney планирует осуществить реорганизацию штата и уволить 7 тыс. сотрудников. Об этом заявил глава компании Роберт Айгер, передает телеканал CNBC.

По словам Айгера, 7 тыс. сотрудников составляют около 3% от всего штата сотрудников. При этом компания планирует благодаря сокращениям сэкономить около $5,5 млрд.

Согласно плану обновленной организации, в ней появятся три подразделения. Первое из них будет заниматься контентом в области кино и телевидения, второе будет отвечать за спортивные программы, а третье — за тематические парки и продажу товаров.

В марте 2022 года Disney объявил о прекращении бизнеса в России. Компания прекратила прокат своих фильмов, а также остановила работу, касающуюся лицензирования контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic. Кроме того, компания остановила работу одноименного телеканала.