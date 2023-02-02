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МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Австрии

МИД пообещал ответить Австрии на высылку четырех российских дипломатов
Здание МИД РФ
Здание МИД РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия ответит Австрии на высылку четырех российских дипломатов, сообщили «РИА Новости» в МИДе.

«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», — сказали в ведомстве.

О том, что Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата, 2 февраля сообщил австрийский МИД. В ведомстве обвинили двух дипломатов в «действиях, несовместимых с дипломатическим статусом». Как отмечает Reuters, такая формулировка часто используется при обвинениях сотрудников дипмиссий в шпионаже.

Еще двое высланных — сотрудники представительства в одном из учреждений ООН в Австрии, которые совершили «действия, несовместимые с соглашением о штаб-квартире». Все четверо дипломатов должны покинуть страну до 8 февраля, пишет Kurier.

Последний раз Австрия высылала сотрудников представительств России в апреле 2022 года. Тогда в Москву отправили трех работников посольства в Вене и одного дипломата из генконсульства в Зальцбурге. МИД России ответил зеркально, выслав четверых сотрудников австрийского посольства.

МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Австрии
МИД пообещал ответить на высылку российских дипломатов из Австрии

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МИД Австрия дипломаты высылка дипломатов
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