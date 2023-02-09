Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 16:00
Бедроса Киркорова госпитализировали Общество, 23:21
Трейдера Trafigura обманули на $577 млн в схеме с фальшивым никелем Бизнес, 23:09
Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за расследования по MH17 Политика, 22:54
Погиб основатель Sela Борис Остроброд Общество, 22:47
Роналду оформил покер в матче за «Ан-Наср» Спорт, 22:35
Путин рассказал о попадании птицы в двигатель его самолета Политика, 22:14
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Зеленский рассказал об отслеживании разведкой немецких ракет Политика, 22:04
Facebook и Instagram восстановили страницы Трампа Технологии и медиа, 21:56
Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах Спорт, 21:39
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине Политика, 21:39
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс. Общество, 21:31
МИД опроверг требование России о выходе новых членов НАТО из блока Политика, 21:28
Bloomberg сообщил об увеличении импорта российской нефти в Китай Политика, 21:27
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за расследования по MH17

Посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за данных по делу MH17
Фото: Piroschka van de Wouw / Getty Images
Фото: Piroschka van de Wouw / Getty Images

Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД страны после оглашения новых данных по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте во время выступления в парламенте, передает NOS.

Накануне Совместная следственная группа (JIT) обнародовала новые данные в рамках расследования крушения. Следователи заключили, что есть «убедительные признаки того, что в России решение о предоставлении «Бука» сепаратистам было принято президентом». Премьер сообщил, что посла вызвали в МИД страны, чтобы он дал «письменные и устные объяснения» по этому поводу.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в 2014 году. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с территории, которая находилась под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины ополченца Леонида Харченко признали виновными, россиянина Олега Пулатова оправдали.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Путин заявлял, что у Москвы есть своя версия причин крушения, однако, по его словам, западные эксперты не захотели к ней прислушиваться.

Теги
Персоны
MH17 малазийский Boeing Нидерланды вызов посла

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
В Нидерландах заявили о невозможности привлечь Путина по делу MH17
Политика
Гаагский суд признал Стрелкова виновным по делу МН17 и оправдал Пулатова
Политика
Прокуратура запросила пожизненные сроки обвиняемым по делу МН17
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter