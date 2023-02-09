Посла России вызвали в МИД Нидерландов из-за расследования по MH17

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Посла России в Нидерландах Александра Шульгина вызвали в МИД страны после оглашения новых данных по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте во время выступления в парламенте, передает NOS.

Накануне Совместная следственная группа (JIT) обнародовала новые данные в рамках расследования крушения. Следователи заключили, что есть «убедительные признаки того, что в России решение о предоставлении «Бука» сепаратистам было принято президентом». Премьер сообщил, что посла вызвали в МИД страны, чтобы он дал «письменные и устные объяснения» по этому поводу.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе в 2014 году. На борту находились 298 человек, все они погибли.

В ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с территории, которая находилась под контролем ДНР, причем запуск не мог быть случайным. Двоих россиян — бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и экс-главу разведки республики Сергея Дубинского, а также гражданина Украины ополченца Леонида Харченко признали виновными, россиянина Олега Пулатова оправдали.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Путин заявлял, что у Москвы есть своя версия причин крушения, однако, по его словам, западные эксперты не захотели к ней прислушиваться.