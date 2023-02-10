Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 674

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс.

При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, сообщает газета Türkiye со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Вице-президент Фуат Октай заявил, что за последние 72 часа из-под завалов вытащили 172 человека. Всего пострадали 72 879 человек.

Ранее сообщалось о 17 134 погибших и 70 374 раненых. По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, при землетрясениях погибли 120 полицейских и как минимум 32 сотрудника жандармерии.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в связи со случившимся объявил в Турции общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.

По всей стране разрушено более 6 тыс. зданий. Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения в $2–4 млрд.

Крупнейшее с 1939 года землетрясение в Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в юго-восточной части страны, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. За ним последовали еще несколько серий толчков, которые продолжались 7 февраля.

Землетрясения могли затронуть около 23 млн человек в Турции и соседней Сирии, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Сирии, которая граничит с юго-восточными турецкими провинциями, погибли минимум 3508 человек, сообщает Alghad.