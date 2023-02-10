Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс.

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Берлин передаст Словакии системы ПВО для размещения на границе с Украиной Политика, 02:23
В Турции ребенка спасли из-под завалов через 90 часов после землетрясения Общество, 02:13
Британские аналитики увидели мало смысла в передаче истребителей Украине Политика, 01:41
Подоляк потребовал от SpaceX выбрать между Украиной и Россией Политика, 01:32
«Царство шизофрении». Что говорят о бойкоте США чемпионата мира по боксу Спорт, 01:15
Премьер Португалии назвал невозможной передачу Украине истребителей Политика, 01:13
Ученые нашли связь между количеством съеденной еды, старением и смертью Общество, 01:03
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс. Общество, 00:59
Британский министр прибыл в США обсудить «грязные деньги» России Политика, 00:50
Bloomberg сообщил об отказе геев и трансгендеров играть в Hogwarts Legacy Технологии и медиа, 00:38
Юристы посоветовали ЕС требовать с банков отчет по российским активам Финансы, 00:20
«Очередная дребедень». Чем отличается новый формат футбольной Суперлиги Спорт, 00:02
Россия перенаправила в дружественные страны почти четверть экспорта Экономика, 00:00
Российский хоккеист Тарасенко перешел из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс» Спорт, 09 фев, 23:41
Землетрясение в Турции и Сирии ,  
0 

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17,5 тыс.

Число жертв землетрясений в Турции возросло до 17 674

При землетрясениях в Турции погибли 17 674 человека, сообщает газета Türkiye со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD).

Вице-президент Фуат Октай заявил, что за последние 72 часа из-под завалов вытащили 172 человека. Всего пострадали 72 879 человек.

Ранее сообщалось о 17 134 погибших и 70 374 раненых. По словам министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу, при землетрясениях погибли 120 полицейских и как минимум 32 сотрудника жандармерии.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в связи со случившимся объявил в Турции общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.

По всей стране разрушено более 6 тыс. зданий. Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения в $2–4 млрд.

Крупнейшее с 1939 года землетрясение в Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в юго-восточной части страны, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. За ним последовали еще несколько серий толчков, которые продолжались 7 февраля.

Читайте на РБК Pro
Вы неудачно вложились в 2022 году. Как сформировать портфель сейчас
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Культ подхалимства: как Эстер Кроуфорд выжила в Twitter при Илоне Маске
Как за 90 минут раз и навсегда избавиться от бесполезных совещаний

Землетрясения могли затронуть около 23 млн человек в Турции и соседней Сирии, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В Сирии, которая граничит с юго-восточными турецкими провинциями, погибли минимум 3508 человек, сообщает Alghad. 

Теги
Турция землетрясение погибшие
Материалы по теме
Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения
Экономика
Как спасатели ищут русскую семью под завалами дома в Турции. Видео
Общество
Спасатели установили место нахождения россиян в разрушенном доме в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter