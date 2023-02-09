Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 17 тыс.

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При землетрясениях в Турции погибли 17 134 человека, еще 70 374 пострадали, передает агентство Anadolu со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Данные актуальны по состоянию на 20:50 мск. Ранее было известно о 16,5 тыс. погибших и более чем 66 тыс. пострадавших.

Крупнейшее с 1939 года землетрясение в Турции магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в юго-восточной части Турции, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. За ним последовало еще несколько серий толчков, которые продолжались 7 февраля. Землетрясения могло затронуть около 23 млн человек в Турции и соседней Сирии, подсчитали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В Сирии, которая граничит с юго-восточными провинциями Турции, по разным оценкам, погибли от 1,2 тыс. до 1,9. тыс. человек.

Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения в $2–4 млрд. По всей стране было разрушено более 6 тыс. зданий.

Глава государства Реждеп Тайип Эрдоган в связи со случившимся объявил в Турции общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.