Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции от землетрясения

Страховые убытки Турции от землетрясения 6 февраля могут составить $2–4 млрд — это незначительная сумма для мирового рынка перестрахования. Специализированный страховой фонд страны покрывает только убытки от разрушения жилья

Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Страховые убытки Турции, которая 6 февраля пережила крупнейшее землетрясение с 1939 года, могут составить $2–4 млрд и более, сообщило агентство Fitch.

«В связи с развитием ситуации трудно оценить страховые убытки, но они, вероятно, превысят $2 млрд и могут достичь $4 млрд или более. Однако застрахованные убытки могут быть намного ниже, возможно, около $1 млрд, из-за низкого страхового покрытия в пострадавших регионах», — говорится в сообщении.

Fitch указывает, что значительную часть убытков будут покрывать перестраховщики, но общая сумма будет небольшой для мирового рынка перестрахования и не грозит для него негативными последствиями.

Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в южной части Турции, в провинции Кахраманмараш. От него пострадала и соседняя Сирия. Затем серии толчков разной силы произошли в разных регионах.



В Турции число жертв, по последним данным, составляет 14 тыс. человек, пострадали почти 64 тыс. Разрушено около 6 тыс. зданий. В Сирии число погибших оценивают по-разному — от 1,2 тыс. до 1,9. тыс.

Fitch отмечает, что в Турции существует фонд страхования от стихийных бедствий (TCIP), он появился в 1999 году. Тогда произошло землетрясение в Измите (около 100 км от Стамбула). Его магнитуда составила 7,6, число жертв — более 17 тыс., было разрушено 100 тыс. зданий, а ущерб оценили в $23 млрд.

Этот фонд, как поясняет Fitch, покрывает ущерб, нанесенный только жилым постройкам. Человеческие потери, косвенные убытки и другие не входят в покрытие. Кроме того, в Турции многие жилые здания не страхуют, хотя это «технически» обязательно. По данным агентства, TCIP на январь 2023 года был перестрахован на $2 млрд.

В Сирии, отмечает Fitch, страховое покрытие также будет низким

«с учетом экономических последствий гражданской войны в стране».