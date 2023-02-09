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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число погибших при землетрясении в Турции превысило 16,5 тыс.

Эрдоган: при землетрясении в Турции погибли более 16,5 тыс. человек
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images
Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Количество погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 16 546 человек, ранения получили 66 132 человека, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, его слова приводит агентство Anadolu.

По последним данным, из-за землетрясения было разрушено 6,4 тыс. зданий.

Ранее было известно о 14 тыс. погибших и более чем 63 тыс. пострадавших.

Землетрясения в Турции произошли 6 февраля. Первое из них магнитудой 7,7 затронуло южную часть Турции, эпицентр находился в провинции Кахраманмараш. От него пострадала и соседняя Сирия, где, по разным оценкам, погибли от 1,2 тыс. до 1,9. тыс. человек.

Затем произошло еще несколько серий толчков разной силы, они ощущались в разных регионах. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии.

Это землетрясение стало крупнейшим в регионе с 1939 года. Агентство Fitch оценило страховые убытки Турции в $2–4 млрд.

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Эрдоган после землетрясения объявил в Турции общенациональный траур, он продлится до 12 февраля.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган землетрясение Турция
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