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Общество ,  
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Суд освободил из-под стражи председателя профсоюза «Курьер»

Суд освободил обвиненного в незаконной организации митингов главу профсоюза «Курьер»
Кирилл Украинцев
Кирилл Украинцев (Фото: Kirill_vestnlk / VK)

Сергиево-Посадский городской суд Московской области освободил из-под стражи в зале суда главу профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, которого обвиняли в неоднократном нарушении порядка проведения мероприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дело в отношении Украинцева по ст. 212.1 УК поступило в суд 12 января. Его рассматривала судья Елена Курилкина. Суд признал Украинцева виновным в совершении преступления, но освободил, так как глава профсоюза уже отбыл срок наказания в СИЗО.

Украинцев должен был провести год и четыре месяца в колонии-поселении, уточнили в суде. Максимальное наказание по статье, по которой его обвиняли, — пять лет лишения свободы. Лидера профсоюза задержали в апреле прошлого года, с тех пор он находился под стражей (один день в СИЗО засчитывался за два дня в колонии).

РБК направил запрос в Сергиево-Посадский городской суд.

Адвокат Украинцева Вероника Полякова подтвердила агентству, что ее подзащитного освободили. Она пока не знает, будет ли защита обжаловать приговор.

Профсоюз «Курьер» существует с июня 2020 года. Организация неоднократно призывала курьеров Delivery Club и «Яндекс.Еды» к забастовкам через телеграм-канал «Профсоюз Курьер». Поводом послужили невыплата зарплаты и недовольство системой штрафов, которую профсоюз требовал отменить. Также курьеры требовали, чтобы компания заключала с ними трудовые договоры и уменьшила зону доставки до 2 км для пеших курьеров.

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После забастовок в 2020 году руководство Delivery Club встретилось с бастующими курьерами и сообщило, что пересмотрит систему штрафов. Также компания решила ограничить вес заказов из продуктовых магазинов и разобраться с проблемой плохого отношения сотрудников ресторанов к курьерам.

Теги
профсоюз освобождение Delivery Club «Яндекс.Еда» забастовки
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